UKRAJINSKA KRIZA -"Koalicija voljnih" jača protivraketnu odbranu Ukrajine; Rusija napala Kijev balističkim raketama

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.602 dan. U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke protivraketne odbrane. Na sastanku "Koalicije voljnih" razgovaralo se o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, a francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Ukrajina dobiti 16 borbenih aviona "rafal" i mogućnost proizvodnje dela francuskog naoružanja, uključujući rakete "skalp". Moskva je poručila da te inicijative ne mogu da nanesu strateški poraz Rusiji, dok su Velika

Ruske snage nastavile su napade širom Ukrajine. U ruskom udaru oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Černomorsku u Odeskoj oblasti, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane. Istovremeno, Kijev je izveo napade dronovima na ciljeve u Rusiji. Prema navodima ruskih vlasti, više od 350 ukrajinskih bespilotnih letelica bilo je usmereno ka Moskovskoj oblasti, gde su tri osobe poginule, a tri su povređene. U Parizu je održan sastanak "Koalicije voljnih", na kojem