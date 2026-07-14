VREMEPLOV Novak Đoković odbranio titulu na Vimbldonu

BEOGRAD - Na današnji dan 2019 - Novak Đoković odbranio je titulu na Vimbldonu, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera. Trijumfom u meču koji je trajao pet časova, Đoković je došao do svoje 16. gren slem titule u karijeri, a pete na Vimbldonu. Prethodno je ovaj turnir osvajao 2011, 2014, 2015. i 2018. godine. Bilo je to najduže finale u istoriji Vimbldona.

Danas je utorak, 14. jul, 195. dan 2026. Do kraja godine ima 170 dana. 1223 - Umro je francuski kralj Filip II Avgust, koji je tokom vladavine od 1179. uspešno ratovao protiv Engleza, otevši im posede u Zapadnoj Francuskoj. S kraljem Engleske Ričardom ("Lavlje srce") i nemačkim carem Fridrihom I Barbarosom predvodio je krstaše u Trećem krstaškom ratu. Osnovao je 1208. univerzitet u Parizu i podigao veliki deo čuvene pariske Bogorodičine crkve (katedrala Notr-Dam).