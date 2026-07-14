Vučić u Parizu na poziv Makrona: Predsednik Srbije prisustvuje obeležavanju Dana Republike Francuske

PARIZ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu, gde će prisustvovati centralnim svečanostima povodom Nacionalnog praznika Francuske – Dana Republike, jednog od najznačajnijih državnih praznika te zemlje.

Vučić će u francuskoj prestonici prisustvovati tradicionalnoj vojnoj paradi koja se održava 14. jula povodom obeležavanja Dana pada Bastilje, a koja svake godine okuplja najviše francuske zvaničnike, predstavnike oružanih snaga i ugledne goste iz inostranstva. Tokom boravka u Parizu, predsednik Srbije prisustvovao je i svečanoj večeri koju je predsednik Francuske Emanuel Makron priredio u čast šefova država i vlada povodom nacionalnog praznika. Poziv predsedniku