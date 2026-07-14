Završena vojna parada povodom Dana pada Bastilje u Parizu - "strateško buđenje Evrope"

PARIZ - Tradicionalna vojna parada povodom 14. jula, Dana pada Bastilje i Nacionalnog praznika Francuske, sa temom "strateškog buđenja Evrope", završena je danas na Jelisejskim poljima u Parizu, a ovogodišnja manifestacija bila je, prema pisanju medija, najveća u mandatu francuskog predsednika Emanuela Makrona.

U paradi je učestvovalo skoro 6.700 vojnika u pešadijskom ešelonu, 98 aviona, 31 helikopter i 315 vojnih vozila, prenosi BFM TV. Paradi su prisustvovali predsednik Francuske Emanuel Makron, prva dama Brižit Makron, članovi vlade, kao i predstavnici 37 zemalja Koalicije voljnih i međunarodnih organizacija, a prisutan je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pre početka parade, Makron je u vojnom komandnom vozilu obišao Trg Etoal i izvršio smotru trupa na