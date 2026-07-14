Serwer za RSE: Strateški dijalog Srbije sa SAD pomaže Vučiću

Sjedinjene Države ulažu novi napor da Srbiju približe svojim strateškim ciljevima, naveo je za RSE Danijel Server (Serwer), sa Univerziteta Džons Hopkins u Vašingtonu povodom najave otpočinjanja strateškog dijaloga dve zemlje.

Vašington, prema najavama srpskog šefa diplomatije Marka Đurića pokreće sa Srbijom strateški dijalog 17. jula. Đurić je ocenio da je to diplomatska i politička istorija u odnosima Srbije i SAD. Rekao je i da je status strateškog partnera sa SAD važan i zbog ključnih državnih i nacionalnih pitanja u koje je ubrojao Kosovo, Republiku Srpsku i očuvanje unutrašnje stabilnosti Srbije. Početak dijaloga, koji SAD vode sa desetinama država sveta kako bi produbile saradnju,