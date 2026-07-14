Đedović Handanović sa delegacijom Svetske banke o novom gasnom programu vrednom milijardu evra

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Ðedović Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš – Velika Plana, kao i o načinu finasiranja i upravljanja projektom. „Radimo na konkretnim koracima za početak projekta vrednog milijardu evra kroz koji ćemo jačati i modernizovati unutrašnju gasnu infrastrukturu, institucionalne kapacitete i pružiti podršku