Đedović Handanović sa delegacijom Svetske banke o novom gasnom programu vrednom milijardu evra

Serbian News Media pre 2 sata
Đedović Handanović sa delegacijom Svetske banke o novom gasnom programu vrednom milijardu evra
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Ðedović Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš – Velika Plana, kao i o načinu finasiranja i upravljanja projektom. „Radimo na konkretnim koracima za početak projekta vrednog milijardu evra kroz koji ćemo jačati i modernizovati unutrašnju gasnu infrastrukturu, institucionalne kapacitete i pružiti podršku
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Đedović Handanović sa Svetskom bankom o novom gasnom programu vrednom milijardu evra

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Đedović Handanović razgovarala sa delegacijom Svetske banke o novom gasnom programu vrednom milijardu evra

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