Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

Serbian News Media pre 1 minut
Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu
Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari (Florence Ferrari) danas je, na prijemu povodom francuskog dana državnosti, ocenila da partnerstvo Srbije i Francuske počiva na dijalogu koji je zasnovan na poverenju i dinamičnoj saradnji. „Ove godine, ovaj dan ima sasvim posebno značenje za naše dve zemlje, pošto je, kao što znate, predsednik (Srbije Aleksandra) Vučić bio danas u Parizu kako bi prisustvovao paradi povodom 14. jula, na poziv predsednika (Francuske
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Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

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Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

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Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

Francuska ambasadorka: Partnerstvo sa Srbijom počiva na dijalogu

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