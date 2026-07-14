MUP upozorio na zabranu paljenja trave i požare na otvorenom

Serbian News Media pre 37 minuta
MUP upozorio na zabranu paljenja trave i požare na otvorenom

U apelu se navodi da se požari na otvorenom prostoru veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju opasnost po život i zdravlje građana, kao i veliku materijalnu štetu.

Građanima je poručeno da budu odgovorni, poštuju zakon i budu oprezni pri upotrebi otvorenog plamena, a da u slučaju požara odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193. Odeljenje za vanredne situacije u Zrenjaninu je za prvih šest meseci 2026. godine evidentiralo 248 požara na otvorenom prostoru. Kao uzrok je navedena nepažnja prilikom spaljivanja trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva. Sektor za vanredne situacije
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