SAD ponovo napale Iran koji uzvraća udarima širom Bliskog istoka

Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutros samo nekoliko sati pošto je predsednik Donald Tramp rekao da Vašington ponovo uvodi blokadu Ormuskog moreuza.

Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz moreuz, a u kojima je poginuo jedan mornar a osam je ranjeno. Emirati su zapretili odmazdom protiv Irana, potencijalno uvlačeći tu zemlju ponovo u borbe sa Teheranom. Napadi se događaju u vreme kada i Iran i SAD nastoje da uspostave kontrolu nad moreuzom kroz koji je u mirnodopsko vreme prolazila petina svetske trgovine naftom i