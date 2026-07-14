SAD ponovo napale Iran koji uzvraća udarima širom Bliskog istoka

Serbian News Media pre 41 minuta
SAD ponovo napale Iran koji uzvraća udarima širom Bliskog istoka

Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutros samo nekoliko sati pošto je predsednik Donald Tramp rekao da Vašington ponovo uvodi blokadu Ormuskog moreuza.

Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz moreuz, a u kojima je poginuo jedan mornar a osam je ranjeno. Emirati su zapretili odmazdom protiv Irana, potencijalno uvlačeći tu zemlju ponovo u borbe sa Teheranom. Napadi se događaju u vreme kada i Iran i SAD nastoje da uspostave kontrolu nad moreuzom kroz koji je u mirnodopsko vreme prolazila petina svetske trgovine naftom i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Tramp ponovo blokira iranske luke, 'SAD neće upravljati moreuzom', odgovara Teheran

Tramp ponovo blokira iranske luke, 'SAD neće upravljati moreuzom', odgovara Teheran

BBC News pre 6 minuta
SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

Danas pre 21 minuta
Tramp: SAD će za prolazak tankera kroz Ormuski moreuz naplaćivati naknadu

Tramp: SAD će za prolazak tankera kroz Ormuski moreuz naplaćivati naknadu

Biznis.rs pre 20 minuta
Pogođena dva tankera u Ormuzu, jedna osoba poginula; novi američki udari na Iran

Pogođena dva tankera u Ormuzu, jedna osoba poginula; novi američki udari na Iran

RTS pre 31 minuta
SAD ponovo napale Iran koji uzvraća udarima širom Bliskog istoka

SAD ponovo napale Iran koji uzvraća udarima širom Bliskog istoka

Beta pre 41 minuta
Niti prekida vatre, niti razgovora

Niti prekida vatre, niti razgovora

Danas pre 56 minuta
SAD ponovo napale Iran - on uzvraća udarima širom Bliskog istoka

SAD ponovo napale Iran - on uzvraća udarima širom Bliskog istoka

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokVašingtonTeheranBahreinDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Kos: Super utorak za proširenje EU, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora prave velike korake

Kos: Super utorak za proširenje EU, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora prave velike korake

Insajder pre 5 minuta
SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

SAD ponovo napale Iran, iranske snage uzvraćaju udarima širom Bliskog istoka, Emirati zapretili odmazdom

Danas pre 21 minuta
BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

BiH: Upravni odbor PIK danas ponovo o izboru visokog predstavnika u BiH

RTV pre 31 minuta
Broj mrtvih u požaru u baru u Bangkoku porastao na 30

Broj mrtvih u požaru u baru u Bangkoku porastao na 30

BBC News pre 16 minuta
Poplave i grad veličine teniskih loptica pogodili Nemačku

Poplave i grad veličine teniskih loptica pogodili Nemačku

RTV pre 16 minuta