Stefanović (SSP): Srbiju su na putu ka EU zbog Vučića pretekle one države kojima smo bili uzor

„Srbija, država zarobljena od strane kriminalne grupe, može samo da gleda u daleko uspešnije države sa osećajem poraza i spoznaje do kakvog je ponora naprednjački kartel doveo našu zemlju“, naveo je Stefanović na društvenoj mreži Iks (X).

On je, reagujući na izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, da je danas „super utorak“ za proširenje EU zbog pristupnih konferencija sa četiri zemlje kandidata u istom danu, „za Srbiju je svaki dan nazadovanje i propast sa radikalima na vlasti“. „Nakon 14 godina vlasti naprednih radikala, doveli su Srbiju u situaciju da gleda u leđa svim drugim državama kandidatima za članstvo u EU, dok ‘ponosno’ nosimo etiketu jedne od najkorumpiranijih država, sa