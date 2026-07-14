UŽIVO: Francuska se muči, Španija povela iz penala!

Prvo od dva spektakularna polufinala Svetskog prvenstva igra se u Arlingtonu kraj Dalasa, sastaju se Francuska i Španija.

Sudar je fudbalskih titana, aktuelnog evropskog prvaka i šampiona sveta od pre osam godina koji po mišljenijima mnogih ima trenutno najkvalitetniji tim. Francuska je od starta šampionata favorit, a sada će imati prvi baš veliki ispit. Može da se kaže da joj Španija baš i ne leži u poslednje vreme, ali svakako su Trokolori blagi favoriti. Ono što ide na ruku Francuskoj je da su „ubitačni“ ofanzivci u formi. Kilijan Mbape je lider i igra sjajno, prati ga Dembele, a