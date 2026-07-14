UŽIVO: Francuska se muči, Španija povela iz penala!

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO: Francuska se muči, Španija povela iz penala!

Prvo od dva spektakularna polufinala Svetskog prvenstva igra se u Arlingtonu kraj Dalasa, sastaju se Francuska i Španija.

Sudar je fudbalskih titana, aktuelnog evropskog prvaka i šampiona sveta od pre osam godina koji po mišljenijima mnogih ima trenutno najkvalitetniji tim. Francuska je od starta šampionata favorit, a sada će imati prvi baš veliki ispit. Može da se kaže da joj Španija baš i ne leži u poslednje vreme, ali svakako su Trokolori blagi favoriti. Ono što ide na ruku Francuskoj je da su „ubitačni“ ofanzivci u formi. Kilijan Mbape je lider i igra sjajno, prati ga Dembele, a
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Španija povela u polufinalu Mundijala, Francuzi već u problemu

Španija povela u polufinalu Mundijala, Francuzi već u problemu

RTS pre 11 minuta
Primljen gol, pa užasne vesti za Francusku: Mbape ostao bez lidera odbrane FOTO

Primljen gol, pa užasne vesti za Francusku: Mbape ostao bez lidera odbrane FOTO

Nova pre 11 minuta
UŽIVO Peh za pehom za Francusku - kiks gol i povreda štopera

UŽIVO Peh za pehom za Francusku - kiks gol i povreda štopera

B92 pre 11 minuta
Snimili smo Viktoriju Bekam na Svetskom prvenstvu: "Servirala" eleganciju, na njoj aksesoari vredni miliona

Snimili smo Viktoriju Bekam na Svetskom prvenstvu: "Servirala" eleganciju, na njoj aksesoari vredni miliona

Telegraf pre 46 minuta
Prenos, Francuska - Španija: Promena rezultata u "finalu pre finala", ludilo u Teksasu! (video)

Prenos, Francuska - Španija: Promena rezultata u "finalu pre finala", ludilo u Teksasu! (video)

Večernje novosti pre 11 minuta
Ekskluzivno: Bekam sa ženom stigao na polufinale Francuska - Španija, Viktorija skrivala lice, on ispao šmeker

Ekskluzivno: Bekam sa ženom stigao na polufinale Francuska - Španija, Viktorija skrivala lice, on ispao šmeker

Telegraf pre 1 sat
Uživo, Francuska - Španija: Polufinale Svetskog prvenstva u fudbalu (Sastavi)

Uživo, Francuska - Španija: Polufinale Svetskog prvenstva u fudbalu (Sastavi)

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoArgentinaEngleskaŠpanijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Argentincima dozvoljeno da sa crnim florom na ruci igraju protiv Engleske

Argentincima dozvoljeno da sa crnim florom na ruci igraju protiv Engleske

Danas pre 31 minuta
„U zatvoru sam bio sam srećniji nego dok sam zarađivao milione“

„U zatvoru sam bio sam srećniji nego dok sam zarađivao milione“

Danas pre 1 sat
Trener Serene Vilijams traži veliku promenu pravila zbog Novaka Đokovića

Trener Serene Vilijams traži veliku promenu pravila zbog Novaka Đokovića

Danas pre 2 sata
Slavni engleski fudbaler vidi Mesija kao slabu kariku: „Argentina zapravo brani s devetoricom igrača u polju“

Slavni engleski fudbaler vidi Mesija kao slabu kariku: „Argentina zapravo brani s devetoricom igrača u polju“

Danas pre 2 sata
Poznato ko će učestvovati na ceremoniji zatvaranja Mundijala

Poznato ko će učestvovati na ceremoniji zatvaranja Mundijala

Danas pre 3 sata