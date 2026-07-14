Vučić: Dobili smo prijateljsko upozorenje da možda neće biti novog odlaganja primena sankcija NIS-u

Sputnik pre 3 sata
Vučić: Dobili smo prijateljsko upozorenje da možda neće biti novog odlaganja primena sankcija NIS-u

Sudbina Naftne industrije Srbije rešava se u Vašingtonu, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da novog odlaganja primena sankcija NIS-u možda više neće biti.

Vučić je za „Fajnenšel tajms“ rekao da je uveren da će mađarski MOL preuzeti 56 odsto udela koji je u vlasništvu ruskog "Gaspromnjefta". Govoreći o američkim sankcijama NIS-u, koje su uvedene zbog ruskog vlasništva, a čija je primena do sada više puta odlagana, Vučić je rekao da su SAD i Rusija rešile „nešto što je između njih“ i da je Beograd dobio „neku vrstu prijateljskog upozorenja“ da se izuzeće od sankcija možda neće obnoviti kada istekne krajem jula.
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