DA LI STE ZA TAŠMAJDAN 3?! Milanče Radosavljević rasprodao drugi koncert za 8 sati, pa jednim pitanjem bacio Srbiju u trans!

Svet & Skandal pre 6 minuta
DA LI STE ZA TAŠMAJDAN 3?! Milanče Radosavljević rasprodao drugi koncert za 8 sati, pa jednim pitanjem bacio Srbiju u trans!

Milanče Radosavljević još jednom je pokazao da se o njemu i njegovim koncertima govori više nego ikada.

Nakon istorijskog prvog solističkog koncerta na Tašmajdanu, koji je izazvao pravu buru širom Srbije i regiona, legendarni pevač ponovo je uzburkao emocije svojih obožavalaca. Koncert održan 3. jula ostaće upamćen kao jedno od najemotivnijih muzičkih večeri poslednjih godina. Publika je danima delila snimke i utiske, a društvene mreže bile su preplavljene komentarima i željama da se ovakav spektakl ponovi. Na zahtev publike ubrzo je zakazan i drugi koncert, koji će
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