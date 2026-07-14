DA LI STE ZA TAŠMAJDAN 3?! Milanče Radosavljević rasprodao drugi koncert za 8 sati, pa jednim pitanjem bacio Srbiju u trans!

Milanče Radosavljević još jednom je pokazao da se o njemu i njegovim koncertima govori više nego ikada.

Nakon istorijskog prvog solističkog koncerta na Tašmajdanu, koji je izazvao pravu buru širom Srbije i regiona, legendarni pevač ponovo je uzburkao emocije svojih obožavalaca. Koncert održan 3. jula ostaće upamćen kao jedno od najemotivnijih muzičkih večeri poslednjih godina. Publika je danima delila snimke i utiske, a društvene mreže bile su preplavljene komentarima i željama da se ovakav spektakl ponovi. Na zahtev publike ubrzo je zakazan i drugi koncert, koji će