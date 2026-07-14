Ako živite u ovim delovima Beograda, danas vas čeka prekid vodosnabdevanja i smanjen pritisak

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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda i održavanja infrastrukture, danas se sprovode najavljeni radovi na vodovodnoj mreži. Cilj ovih isključenja su poboljšanje mreže i njeno redovno održavanje, kao i saniranje kvara na pojedinim deonicama. Zbog izvođenja ovih aktivnosti, planirani radovi će prouzrokovati privremeni prekid u vodosnabdevanju. Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne