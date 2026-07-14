Dva dana zaredom podrhtava tlo kod ovog grada na jugu Srbije: Otkrivamo ima li mesta panici

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Dva dana zaredom podrhtava tlo kod ovog grada na jugu Srbije: Otkrivamo ima li mesta panici

Stanovnike Prokuplja i okoline uznemirila su dva slabija zemljotresa registrovana u kratkom vremenskom razmaku.

Nakon potresa magnitude oko 3,1 stepen po Rihterovoj skali, koji je zabeležen prethodnog dana, usledio je novi, slabiji potres magnitude oko 2,5 stepeni. Prema podacima seizmoloških službi, reč je o slabijim zemljotresima koji uglavnom ne mogu da izazovu ozbiljnija oštećenja na objektima, ali se mogu osetiti, posebno ukoliko je epicentar blizu naseljenih mesta. Pitanje koje mnogi građani postavljaju jeste da li su ova dva potresa povezana. Seizmolozi navode da je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Novi zemljotres u Srbiji: Ponovo se treslo tlo kod istog grada

Novi zemljotres u Srbiji: Ponovo se treslo tlo kod istog grada

Mondo pre 55 minuta
Jedanaesti dan lije voda niz Ulicu Rada Drainca

Jedanaesti dan lije voda niz Ulicu Rada Drainca

Prokuplje press pre 1 sat
Novi zemljotres pogodio Prokuplje: Drugi dan zaredom treslo se tlo

Novi zemljotres pogodio Prokuplje: Drugi dan zaredom treslo se tlo

Euronews pre 5 sati
Tlo u Srbiji se ne smiruje: Drugi dan zaredom trese se jug Srbije! Novi zemljotres pogodio ovaj grad pre samo 10 minuta

Tlo u Srbiji se ne smiruje: Drugi dan zaredom trese se jug Srbije! Novi zemljotres pogodio ovaj grad pre samo 10 minuta

Blic pre 6 sati
Gori plevnja u selu kod Blaca

Gori plevnja u selu kod Blaca

Prokuplje press pre 5 sati
Opet zemljotres, sada kod Berilja

Opet zemljotres, sada kod Berilja

Prokuplje press pre 6 sati
Dva snažna zemljotresa jedan za drugim u Meksiku, još nema izveštaja o povređenima i šteti

Dva snažna zemljotresa jedan za drugim u Meksiku, još nema izveštaja o povređenima i šteti

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresProkupljesrbijapotres

Svet, najnovije vesti »

Eskalacija sukoba SAD i Irana: Izrael upozorava Teheran

Eskalacija sukoba SAD i Irana: Izrael upozorava Teheran

Naslovi.ai pre 1 minut
Ko je Boris Nadeždin, koga je policija optužila za prikazivanje „ekstremističkih“ simbola, odnosno slike pokojnog Alekseja…

Ko je Boris Nadeždin, koga je policija optužila za prikazivanje „ekstremističkih“ simbola, odnosno slike pokojnog Alekseja Navaljnog?

Danas pre 0 minuta
Da li je Amerika najavila početak kraja Međunarodnog krivičnog suda

Da li je Amerika najavila početak kraja Međunarodnog krivičnog suda

Sputnik pre 5 minuta
Dmitrijev: Rusija i SAD nastavljaju saradnju u svemiru

Dmitrijev: Rusija i SAD nastavljaju saradnju u svemiru

Sputnik pre 5 minuta
Reforma koja deli Nemačku: Vlada želi da ograniči pristup državnim informacijama

Reforma koja deli Nemačku: Vlada želi da ograniči pristup državnim informacijama

NIN pre 0 minuta