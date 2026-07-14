Dva dana zaredom podrhtava tlo kod ovog grada na jugu Srbije: Otkrivamo ima li mesta panici

Stanovnike Prokuplja i okoline uznemirila su dva slabija zemljotresa registrovana u kratkom vremenskom razmaku.

Nakon potresa magnitude oko 3,1 stepen po Rihterovoj skali, koji je zabeležen prethodnog dana, usledio je novi, slabiji potres magnitude oko 2,5 stepeni. Prema podacima seizmoloških službi, reč je o slabijim zemljotresima koji uglavnom ne mogu da izazovu ozbiljnija oštećenja na objektima, ali se mogu osetiti, posebno ukoliko je epicentar blizu naseljenih mesta. Pitanje koje mnogi građani postavljaju jeste da li su ova dva potresa povezana. Seizmolozi navode da je