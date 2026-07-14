Dva jača zemljotresa pogodila Meksiko: "Stolovi su se tresli"

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dva jača zemljotresa pogodila Meksiko: "Stolovi su se tresli"
Dva zemljotresa, jačine 5,0 i 4,0 stepeni po Rihteru, danas su uzdrmala Meksiko, objavio je Evropsko-mediteranski sizmološki centar ( EMSC). Epicentar snažnijeg potresa bio je na dubini od 80 kilometara, blizu pacifičke obale na jugu zemlje. Iako za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, očevidci su na sajtu EMSC-a opisali da su potresi bili intenzivni, a da su se stolovi u kućama ljuljali. (Telegraf.rs/Tanjug)
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