Oglasila se majka Jovane iz Niša koja je stradala u kombiju smrti u Crnoj Gori

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/ Niške vesti
Oglasila se majka Jovane iz Niša koja je stradala u kombiju smrti u Crnoj Gori

Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici poginule Jovane Stanković (21) koja je stradala u saobraćajnoj nesreći i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori.

Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama. Gradsko veće Niša donelo je odluku da sreda 15. jul 2026. godine u Nišu bude proglašen za Dan žalosti, kada će zastave biti spuštene na pola koplja, a svi mizički i drugi zabavni programi odloženi. Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u
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