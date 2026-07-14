Partizan saznao raspored za Ligu šampiona, prvi meč će igrati u Beogradu protiv čuvenog tima

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Partizan saznao raspored za Ligu šampiona, prvi meč će igrati u Beogradu protiv čuvenog tima

Rukometaši Partizana dočekaće Fihse Berlin u prvom kolu nove sezone Lige šampiona, saopštio je danas beogradski klub.

Utakmica prvog kola grupe A između Partizana i Fihsea igraće se 9. ili 10. septembra u hali "Aleksandar Nikolić". Partizan će u drugom kolu gostovati Portu, a zatim dočekati Vesprem. Ekipa iz Beograda će potom u četvrtom kolu gostovati Vespremu pa će u petom kolu ugostiti Porto, a poslednju utakmicu prve faze LŠ odigraće u Nemačkoj protiv Fihsea. Dve prvoplasirane ekipe izboriće plasman u narednu fazu Lige šampiona, dok će treći i četvrti tim takmičenje nastaviti u
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