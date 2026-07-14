Peskov: Odnos dela Evrope prema ruskoj kulturi je za žaljenje

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Peskov: Odnos dela Evrope prema ruskoj kulturi je za žaljenje
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Kremlj zahvalan organizatorima Venecijanskog bijenala zbog, kako je naveo, otvorenosti za saradnju sa ruskim predstavnicima, uz ocenu da je odnos dela Evrope prema ruskoj kulturi za žaljenje. "Kada je reč o Venecijanskom bijenalu, možemo samo da izrazimo žaljenje, ali i zahvalnost onim organizatorima koji su bili i ostali u saradnji sa našim predstavnicima. Želimo i da im čestitamo zbog toga što su
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