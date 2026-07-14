Počeo šahovski festival "Srbija open", učestvuje više od 550 takmičara iz 38 zemalja

Međunarodni šahovski festival "Srbija open", šesti po redu, počeo je danas u Beogradu, otvaranjem tri od ukupno 12 turnira.

Festival će trajati do 22. jula, uz učešće više od 550 takmičara iz 38 zemalja, a organizator je Šahovski savez Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta. - Festival je zamišljen kao izuzetna prilika da domaći mladi igrači stiču iskustva u takmičenju sa mladima iz celog sveta. Činjenica da ove godine imamo 20 osvajača medalja govori da smo u tome uspeli. Naredni period za nas je izuzetno važan, uskoro nam sledi Evropsko prvenstvo za mlade u Češkoj, gde