Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.561, rekao je danas predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira. (Telegraf.rs/Tanjug)