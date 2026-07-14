Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.561, rekao je danas predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

Zvanični broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira. (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTanjugRojtersVenecuelaPomoć

Svet, najnovije vesti »

Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

Medicinske sestre dobile otkaz u bolnici, zamenila ih veštačka inteligencija: Skandal u Njujorku

Blic pre 36 minuta
Uništen američki dron MQ1, gađan američki brod i ciljevi u Kuvajtu

Uništen američki dron MQ1, gađan američki brod i ciljevi u Kuvajtu

Politika pre 6 minuta
Grejemova sestra imenovana za privremenu senatorku Južne Karoline

Grejemova sestra imenovana za privremenu senatorku Južne Karoline

Politika pre 26 minuta
Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Venecuela se bori sa posledicama: Raste broj žrtava, preko 6.000 spasenih, a hiljade bez krova nad glavom

Telegraf pre 16 minuta
Erdoganova vlast se održava još samo na prinudi

Erdoganova vlast se održava još samo na prinudi

Radar pre 1 sat