Zašto je požar u pabu u Bangkoku bio toliko smrtonosan: Novi podaci o broju žrtava i povređenih

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zašto je požar u pabu u Bangkoku bio toliko smrtonosan: Novi podaci o broju žrtava i povređenih

Broj žrtava u smrtonosnom požaru u pabu u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, porastao je na 28, saopštile su lokalne vlasti.

U saopštenju ministarstva zdravlja navedeno je da su ukupno 74 osobe primljene na lečenje u 17 bolnica, a da je jedna od njih preminula čime je broj žrtava porastao na 28, prenosi Sinhua. Tajlandske vlasti su saopštile i da je 41 pacijent i dalje na bolničkom lečenju, uključujući 27 u kritičnom stanju i 14 sa umerenim povredama. Ranije je saopšteno da je broj poginulih 27, i da su 63 osobe povređene nakon što je veliki požar izbio u nedelju kod bine u baru u
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