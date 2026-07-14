Zašto je požar u pabu u Bangkoku bio toliko smrtonosan: Novi podaci o broju žrtava i povređenih

Broj žrtava u smrtonosnom požaru u pabu u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, porastao je na 28, saopštile su lokalne vlasti.

U saopštenju ministarstva zdravlja navedeno je da su ukupno 74 osobe primljene na lečenje u 17 bolnica, a da je jedna od njih preminula čime je broj žrtava porastao na 28, prenosi Sinhua. Tajlandske vlasti su saopštile i da je 41 pacijent i dalje na bolničkom lečenju, uključujući 27 u kritičnom stanju i 14 sa umerenim povredama. Ranije je saopšteno da je broj poginulih 27, i da su 63 osobe povređene nakon što je veliki požar izbio u nedelju kod bine u baru u