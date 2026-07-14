Raspisan Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Užice oglasna tabla pre 3 sata
Raspisan Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi se podnose u periodu od 14. jula do 14. avgusta zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo
Otvori na uziceoglasnatabla.com

Povezane vesti »

Zahtevi za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. se podnose do 14. avgusta

Zahtevi za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. se podnose do 14. avgusta

I Love Zrenjanin pre 35 minuta
Raspisan poziv za premije za mleko: Zahtevi se podnose do 14. avgusta

Raspisan poziv za premije za mleko: Zahtevi se podnose do 14. avgusta

Ozon pre 2 sata
Raspisan poziv za premije za mleko za drugi kvartal ove godine: Dok da se mogu podneti prijave?

Raspisan poziv za premije za mleko za drugi kvartal ove godine: Dok da se mogu podneti prijave?

Nova ekonomija pre 2 sata
Počeo novi krug isplate premija za mleko - evo do kada se podnose zahtevi

Počeo novi krug isplate premija za mleko - evo do kada se podnose zahtevi

Kamatica pre 2 sata
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Ekapija pre 4 sati
Uprava za agrarna plaćanja raspisala Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Uprava za agrarna plaćanja raspisala Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine

Plus online pre 4 sati
Raspisan javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine, a prijave traju do 14. avgusta.

Raspisan javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine, a prijave traju do 14. avgusta.

Nova ekonomija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MlekoPoljoprivredaeAgrar

Ekonomija, najnovije vesti »

PKS: Država će od naredne godine digitalizovati izdavanje ATA karneta – pasoša za robu, radi bržeg poslovanja

PKS: Država će od naredne godine digitalizovati izdavanje ATA karneta – pasoša za robu, radi bržeg poslovanja

Nova ekonomija pre 0 minuta
Lidl na udaru hakera: Ukradeni lični podaci kupaca! Hitno se oglasili iz kompanije! Evo na šta su upozorili

Lidl na udaru hakera: Ukradeni lični podaci kupaca! Hitno se oglasili iz kompanije! Evo na šta su upozorili

Dnevnik pre 5 minuta
Požari na deponijama među ključnim zagađivačima u Srbiji, svakog dana gori šest deponija

Požari na deponijama među ključnim zagađivačima u Srbiji, svakog dana gori šest deponija

N1 Info pre 1 sat
Stadion, metro, BAS, linijski park: Beogradski projekti rastu, ali na papiru – koliko se sa svime kasni u glavnom gradu?

Stadion, metro, BAS, linijski park: Beogradski projekti rastu, ali na papiru – koliko se sa svime kasni u glavnom gradu?

Nova ekonomija pre 1 sat
Svakog dana gori šest deponija: Požari na đubrištima među najvećim zagađivačima u Srbiji

Svakog dana gori šest deponija: Požari na đubrištima među najvećim zagađivačima u Srbiji

Nova ekonomija pre 50 minuta