Druže se, uče i zbližavaju: Sto mladih iz šest država u kulturno-obrazovnom kampu u Tršiću

U Tršiću je otvoren kamp, koji od 13. do 18. jula okuplja 100 dece iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Francuske, Češke i Srbije.

V Mitrić Učesnike je u ime grada Loznice pozdravio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, koji je poručio da Tršić, kao zavičaj Vuka Karadžića, na poseban način čuva srpski jezik, ćirilicu, kulturu i tradiciju. Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević istakao je da je kamp prilika za druženje, učenje i jačanje veza mladih sa Srbijom. Tokom boravka deca će se upoznati sa običajima, istorijom, kulturom i nasleđem Srbije i ovog kraja.