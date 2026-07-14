Slučaj Nemanje Vidića: Najmračnija priča srpskog fudbala

Velike priče pre 6 minuta  |  Piše Dušan Telesković
Slučaj Nemanje Vidića: Najmračnija priča srpskog fudbala

Kako je napravljen plan da se ugrozi legendarni kapiten Srbije i Mančester junajteda

Vest je zvučala potpuno neverovatno: predsednik Fudbalskog saveza naručio je prebijanje legendarnog fudbalera samo zato što je ovaj, posle neuspeha reprezentacije, javno ukazao na uzrok problema i ponudio rešenje. Neko bi pomislio da takva vest stiže iz prošlog veka, iz neke zarobljene države u kojoj su ovakve pojave bile moguće. Nikako iz Evrope u drugoj deceniji dvadeset prvog veka. Ali poruke sa „Skaja“ koje su otkrili istraživački novinari portala Krik pokazuju
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Slučaj Nemanje Vidića: Najmračnija priča srpskog fudbala

Slučaj Nemanje Vidića: Najmračnija priča srpskog fudbala

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