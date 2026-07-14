Šta su nas Vozinja i Paragvaj naučili o sportu, životu i poštenju?

Velike priče pre 26 minuta  |  Piše Mihailo Ilić
Šta su nas Vozinja i Paragvaj naučili o sportu, životu i poštenju?

Izgleda da autsajderi ipak moraju da ispune neke kriterijume kako bi se za njih navijalo. Ako to ne učine, vrlo lako mogu postati meta kolektivnog gneva i osude

Svetsko prvenstvo u fudbalu ponovo pokazuje da je kao događaj nemerljivo sa bilo čim drugim iz sveta sporta. Ne samo ovo leto, već cela godina je u znaku ovog takmičenja. Neka magija se ponovo uvukla u međuprostore naših života. Uzbudljive utakmice, spektakularni potezi i golovi, rekordi koji se obaraju, kontroverze i skandali, svi uobičajeni sastojci koktela su prisutni i na ovom prvenstvu kao i na svim onim koja su mu prethodila i koja pamtimo. Dobili smo nove
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Sa jedne strane jamal, a sa druge mbape! Ko će se plasirati u finale Mundijala? Španija ili Francuska! Evo ko je favorit na…

Sa jedne strane jamal, a sa druge mbape! Ko će se plasirati u finale Mundijala? Španija ili Francuska! Evo ko je favorit na večerašnjoj utakmici!

Kurir pre 2 sata
A večeras, spektakl! Španija i Francuska se bore za finale Mundijala! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

A večeras, spektakl! Španija i Francuska se bore za finale Mundijala! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

Kurir pre 4 sati
Vraća se na početak: Torgan Azar se vratio u Lans

Vraća se na početak: Torgan Azar se vratio u Lans

Kurir pre 4 sati
Britanci otkrili ko je ukinuo suspenziju američkom fudbaleru Balogunu

Britanci otkrili ko je ukinuo suspenziju američkom fudbaleru Balogunu

Danas pre 6 sati
Holanđanin zbog skandala propustio Svetsko prvenstvo u fudbalu, a sada je pronađen mrtav

Holanđanin zbog skandala propustio Svetsko prvenstvo u fudbalu, a sada je pronađen mrtav

Danas pre 6 sati
Jamal: Ako neko može da pobedi Francusku, to je Španija

Jamal: Ako neko može da pobedi Francusku, to je Španija

Politika pre 5 sati
Samo što je okačio „reket o klin“: Španac potpisao ugovor sa fudbalskim klubom i kreće na pripreme za sezonu

Samo što je okačio „reket o klin“: Španac potpisao ugovor sa fudbalskim klubom i kreće na pripreme za sezonu

Danas pre 8 sati

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoSvetsko prvenstvo u fudbaluFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Šta su nas Vozinja i Paragvaj naučili o sportu, životu i poštenju?

Šta su nas Vozinja i Paragvaj naučili o sportu, životu i poštenju?

Velike priče pre 26 minuta
Sa jedne strane jamal, a sa druge mbape! Ko će se plasirati u finale Mundijala? Španija ili Francuska! Evo ko je favorit na…

Sa jedne strane jamal, a sa druge mbape! Ko će se plasirati u finale Mundijala? Španija ili Francuska! Evo ko je favorit na večerašnjoj utakmici!

Kurir pre 2 sata
A večeras, spektakl! Španija i Francuska se bore za finale Mundijala! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

A večeras, spektakl! Španija i Francuska se bore za finale Mundijala! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!

Kurir pre 4 sati
Vraća se na početak: Torgan Azar se vratio u Lans

Vraća se na početak: Torgan Azar se vratio u Lans

Kurir pre 4 sati
Britanci otkrili ko je ukinuo suspenziju američkom fudbaleru Balogunu

Britanci otkrili ko je ukinuo suspenziju američkom fudbaleru Balogunu

Danas pre 6 sati