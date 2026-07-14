Šta su nas Vozinja i Paragvaj naučili o sportu, životu i poštenju?

Izgleda da autsajderi ipak moraju da ispune neke kriterijume kako bi se za njih navijalo. Ako to ne učine, vrlo lako mogu postati meta kolektivnog gneva i osude

Svetsko prvenstvo u fudbalu ponovo pokazuje da je kao događaj nemerljivo sa bilo čim drugim iz sveta sporta. Ne samo ovo leto, već cela godina je u znaku ovog takmičenja. Neka magija se ponovo uvukla u međuprostore naših života. Uzbudljive utakmice, spektakularni potezi i golovi, rekordi koji se obaraju, kontroverze i skandali, svi uobičajeni sastojci koktela su prisutni i na ovom prvenstvu kao i na svim onim koja su mu prethodila i koja pamtimo. Dobili smo nove