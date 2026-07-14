Indeks učinka u zaštiti životne sredine: Srbija među tri najgore zemlje u Evropi

Vreme pre 2 sata
Indeks učinka u zaštiti životne sredine: Srbija među tri najgore zemlje u Evropi

Indeks rasvetljava koliko je određena zemlja (ne)uspešna na polju zaštite prirode i ljudskog zdravlja. Srbija se našla na samom začelju starog kontinenta

Univerziteti Jejl i Kolumbija objavili su nedavno rezultate Indeksa učinka u zaštiti životne sredine (Environmental Performance Index, EPI) za čak 177 zemalja sveta, među kojima je i Srbija. Ovaj presek objavljuje se svake dve godine, a temelji se na ukupno 47 indikatora, podeljenih u 12 kategorija, uključujući ublažavanje klimatskih promena, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom i biodiverzitet, piše Jelena Kozbašić za portal Klima 101. Jednostavno rečeno, indeks
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