Danas se moli za zdravlje: Evo šta se na Svete Vrače nikako ne preporučuje

Zrenjaninski pre 1 sat
Danas se moli za zdravlje: Evo šta se na Svete Vrače nikako ne preporučuje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan Svetih Vrača Kozme i Damjana – svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne. Praznik se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se iscelitelji Kozma i Damjan smatraju zaštitnicima lekarske profesije.

Sveti Kozma i Damjan bili su lekari i, prema hrišćanskom učenju, čudotvorci. Rođena braća, poreklom iz Male Azije, posle očeve smrti kao deca su kršteni i vaspitani u hrišćanskom duhu. Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili ne tražeći zauzvrat ništa „radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi“, pa su u narodu poznati kao sveti besrebrenici. Smatraju se zaštitnicima lekarske profesije. Zapisano je, takođe, da je Kozma ljuto zamerio Damjanu kada je od Paladije,
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