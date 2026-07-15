Uzbuna na nebu: Devet aviona istovremeno proglasilo vanrednu situaciju iznad Londona i emitovalo kod 7700

Nebo iznad Londona, jednog od delova Evrope sa najgušćim vazdušnim saobraćajem, bilo je poprište nesvakidašnje situacije koja je dovela do toga da se radarski ekrani bukvalno zacrvene.

U jednom trenutku, čak devet aviona proglasilo je vanrednu situaciju, odnosno emitovalo transponderski kod 7700 (tzv. Squawk 7700). Incident je izazvan domino efekatom u vazdušnom prostoru nakon što je pista na aerodromu Getvik (LGW) privremeno bila blokirana letom BA2673 iz Palme de Majorke (PMI), koji je po sletanju zatražio asistenciju spasilačkih službi. View this post on Instagram A post shared by Aaron Rheins (@aaronrheins) Portparol kompanije British Airways