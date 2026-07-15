Argentina sa devet života, engleski san je ponovo raspršen - 'gaučosi' u finalu Mundijala

BBC News pre 14 minuta | Predrag Vujić - BBC novinar

Nick Potts/PA Wire Lionel Mesi je odigrao prvu utakmicu protiv Engleske na svetskim prvenstvima - i asistirao je za odlučujuči gol

Više od igre. Fudbalski rat.

Nema boljeg opisa za fudbalsku utakmicu Argentine i Engleske, pogotovo kada se sastaju na Svetskom prvenstvu.

I to još u duelu koji je vodio u finale.

A na stadionu u Atlanti, futurističkog izgleda, kartu za finale izborila je Argentina koja će se u nedelju, 19. jula boriti protiv evropskog prvaka Španije i pokušati da odbrani titulu svetskog šampiona.

Engleska - Argentina 1:2 (0:0).

Engleska je povela golom Entonija Gordona u 55. minutu, izjednačio je Enco Fernandez u 85. minutu, a veliku pobedu Argentini doneo je Lautaro Martinez u 90+2 minutu.

U žustroj utakmici u kojoj se na prvi udarac ka nekom golu čekalo čak 30 minuta, što je novi negativni rekord u istoriji svetskih prvenstava, viđena su dva potpuna različita poluvremena.

Analogni fudbal u digitalno doba, opis je koji odslikava duel ljutih rivala u prvih 45 minuta.

Ovakav fudbal se igrao nekada - tvrd, žustar, bez mnogo razmišljanja u odbrani, nego lopta što dalje od gola.

Princip je bio: 'Lopta možda može da prođe, ali igrač nikako'.

Ali sve se promenilo posle vođstva Engleske.

Morgan Rodžers sjajno je pronašao Entonija Gordona, novog igrača Barselone, koji je sa dva metra pogodio mrežu Argentine.

Od tog trenutka, Argentinci su postali transformeesi.

Iz defanzivne postavke prebacili su se u napadačku, pokazali su klasu, a Englezi su se grčevito branili.

Engleze je u 69. minutu čudesno spasao golman Džordan Pikford, odbranivši udarac glavom Nika Gonzalesa sa pet metara.

A u 75. minutu Engleze spašava stativa posle udarca glavom Aleksisa Mekalistera, fudbalera Liverpula.

Gol je visio u vazduhu.

I došao je u 85. minutu kada je Enco Fernandez, fudbaler londonskog Čelsija, raspalio sa 20-ak metara i postigao fenomenalan gol za erupciju radosti među Argentincima.

Nick Potts/PA Wire

Nemac Tuhel naredio bunker - i izgubio

Selektor Engleske, Nemac Tomas Tuhel, prethodno je odlučio da sve karte stavi na odbranu i da odigra klasičan bunker.

Uveo je nekolicinu defanzivnih igrača, ali pred naletom Argentinaca teško da je moglo da se izdrži.

Aleksis Mekalister je jedan od retkih igrača u istoriji svetskih prvenstava koji je u razmaku od 10-ak minuta dva puta pogodio stativu.

A u nastavku akcije, Lionel Mesi, kome je ovo bila prva utakmica protiv Engleske, fenomenalno centrira, pogađa Leutara Martineza u trepavicu za preokret.

Argentina na ovom Mundijalu ima devet života.

Martin Rickett/PA Wire

Na putu do polufinala i Argentinci i Englezi su preživeli neke teške momente, u pojedinim utakmicama nokaut faze bili su i 'klinički mrtvi', pogotovo Lionel Mesi i ekipa.

Argentinci su neočekivano igrali produžetke protiv autsajdera Zelenortskih Ostrva u šesnaestini finala, potom su se izvukli protiv Egipta u osmini finala, iako su već bili viđeni kako pakuju kofere, nije im bilo lako ni u četvrtfinalu sa Švajcarskom.

Bilo je i povika na suđenje i navodno favorizovanje Argentinaca.

Englezi su silovito počeli Mundijal.

Odigrali su odlično protiv Hrvatske, trećeplasirane iz Katara pre četiri godine, u grupi, ali onda su zastali.

Jedan od najtežih mečeva bio im je protiv selekcije Demokratske Republike Kongo koja je vodila do 15-ak minuta pre kraja meča šesnaestine finala, a onda su imali još težeg rivala - Meksiko pred frenetičnih 80.000 navijača na legendarnom stadionu Asteka, koji je na nadmorskoj visini od 2.000 metara.

I to su preživeli Englezi, da bi ih u četvrtfinalu protiv Norveške spasao dvostruki strelac Džud Belingem.

Ali i tu je bilo povika i kritika sudija zbog spornog gola Engleza za izjednačenje.

Ipak, realno gledano, četiri najbolje reprezentacije na ovom Mundijalu, koje su pokazale najviše, igrale su u polufinalu.

Španija je izvanrednom taktičkom postavkom i igrom potpuno razoružala Francuze koji su polufinalnog meča važili za strah i trepet.

Ali 'crvena furija' je raščerupala 'galske petlove' i zasluženo će igrati u finalu, prvom posle 16 godina u Južnoafričkoj Republici (kada su ga i osvojili) i biti u prilici da drugi put u istoriji objedini titule evropskog i svetskog prvaka.

Ekipu Luisa Fuentesa krasi impresivan podatak - do finala su primili samo jedan gol u svim utakmicama koje su odigrali na turniru.

San Engleza traje 60 godina... i nastavlja se

Bradley Collyer/PA Wire Tuga Harija Kejna

San Engleza o tituli prvaka sveta traje već 60 godina.

Na Svetskom prvenstvu 1966. godine, čiji su bili domaćini, Englezi su prvi i jedini put bili prvaci sveta.

Od tada traje njihova fudbalska agonija.

Engleska je stizala do dva polufinala svetskih prvenstava u proteklih šest decenija - u Italiji 1990, a zatim u Rusiji pre osam godina.

Engleska je izgubila i poslednja dva finala Evropskog prvenstva.

U subotu, 18. jula Englezi će igrati protiv Francuza za treće mesto.

IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Navijači obe reprezentacije, fudbalski fanatici, danima pre polufinala oživljavali su mnoge momente iz prošlosti koji su izgradili jedno od najvećih rivalstava u najpopularnijem svetskom sportu.

Pominjala se 'Božija ruka' Dijega Maradone na Svetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine, verovatno najkotroverzniji gol u istoriji svetskog fudbala, Argentinci su priželjkivali osvetu' za 'momke sa Malvina', kako nazivaju vojnike poginule i Folklandskom ratu 1980-ih - 74-dnevnom sukobu koji je rezultirao smrću 649 argentinskih vojnika, 255 britanskih boraca i tri civila.

Britanska prekomorska teritorija, poznata u Argentini kao Las Malvinas, ostaje predmet spora dve zemlje oko suvereniteta.

Will Oliver/EPA/Shutterstock Argentinski fudbaleri slavili su sa transparentom 'Malvini su argentinski'

„Ne mešajmo sport i politiku", pokušao je selektor Argentine Lionel Skaloni da umiri strasti pre polufinalnog duela.

Ali nije baš u tome uspeo.

Na terenu je prštalo, a na tribinama još više.

Nijedna od dve himne zemalja koje se intoniraju pre početka utakmice nije se čula od buke i zviždanja.

Argentinski navijači preplavili su ulice Atlante, glavnog grada američke savezne države Džordžije - koji ima stanovnika koliko i cela Srbija - stvarali neverovatnu atmosferu.

Englezi su uzvraćali skandiranjem 'C'mon England' i njihovom večitom optimističkom pesmom: 'Fudbal se vraća kući'.

IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Martin Rickett/PA Wire Gol Entonija Gordona

REUTERS/Carlos Barria Jedan od brojnih prekršaja - Lisandro Martinez, igrač Mančester junajteda, povlači za dres Morgana Rodžersa

REUTERS/Paul Childs

REUTERS/Paul Childs

REUTERS/Amanda Perobelli Jedno od retkih uzbuđenja pred golovima - udarac Enca Fernandeza je otišao preko prečke gola Engleske

REUTERS/Amanda Perobelli

REUTERS/Brian Snyder

Will Oliver/EPA/Shutterstock

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(BBC News, 07.15.2026)