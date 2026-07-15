Novi Trampov obrt sugeriše da ne zna kako da reši rat sa Iranom

BBC News pre 9 minuta | Tabi Vilson i Robert Grinal

REUTERS/Evan Vucci

Nova pretnja Donalda Trampa Iranu trajala je 24 sata i sugeriše da američki predsednik traži načine kako da izađe iz teške pozicije, piše Entoni Zurčer, BBC-jev dopisnik iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Tramp je 13. jula na društvenim mrežama najavio novu američku blokadu iranskih luka u Ormuskom moreuzu, posle odluke Teherana da zatvori ovaj vitalni pomorski put za prevoz nafte.

Napisao je i da će svi brodovi koji prolaze kroz moreuz, među kojima i oni koji pripadaju zemljama američkim saveznicima, morati da plate taksu od 20 odsto kako bi SAD-u nadoknadili „sve troškove neophodne za obavljanje posla obezbeđivanja bezbednosti i sigurnosti u tom veoma nestabilnom delu sveta“.

Iz Teherana su odmah odgovorili da Iran nastavlja da kontroliše moreuz i „primoraće strane sile i njihove saveznike da se pokore volji iranskog naroda“.

Samo dan kasnije, Tramp je odustao od pretnje o uvođenju takse.

Umesto toga, ponudio je sklapanje „trgovinskih i investicionih sporazuma“ sa američkim saveznicima u Perijskom zalivu, implicirajući da će im SAD zauzvrat ponuditi bezbedan prolaz kroz moreuz.

Nagli zaokret je najnoviji obrt u sukobu koji sada traje više od četiri meseca.

Uprkos mesec dana starom „memorandumu o razumevanju“ koji je obezbedio privremeni prekid vatre i postavio okvir za pregovore, ne pokazuje naznake kraja.

Tramp možda nerado eskalira rat s obzirom na stalni trend nepopularnosti među američkim biračima, verovatnoću rasta cena energije i rizike povezane sa ponovnim napadom američkih snaga i saveznika sa Iranom.

Međutim, mogao bi da smatra i da je perspektiva okončanja sukoba bez postizanja sporazuma za koji može tvrditi da je bolji od onog koji je administracija Baraka Obame pregovarala 2015. godine takođe neprijatna, piše Entoni Zurčer.

„Mislim da je najverovatniji kraj - beskraj“, kaže Rouzmeri Kelanid, direktorka programa za Bliski istok u organizaciji Defense Priorities .

„Ovo se pretvorilo u rat iscrpljivanja, a takvi ratovi imaju tendenciju da traju dugo, dugo vreme“, dodaje ona

Memorandum o razumevanju SAD i Irana - i nade o kraju rata - ugašeni su 14. jula kada je Tramp na njegovoj platformi Istina ( Truth Social ) najavio nastavak američke blokade iranskih luka.

A na sve to traju novi američki napadi na ciljeve širom Irana, ali isto tako i odgovor Teherana, gađajući ciljeve u zemljama Persijskog zaliva u kojima Amerika ima vojne baze.

Trampova pretnja i odgovor Irana

Pomorske blokade počinju „odmah", poručio je Tramp 13. jula, optužujući Iran da krši prethodne sporazume sa Vašingtonom.

„Ormuski moreuz je otvoren i biće otvoren, sa ili bez Irana.

„Ponovo uspostavljamo iransku blokadu, tako nazvanu, zato što samo iranski brodovi ili mušterije neće moći da uđu ili izađu, dok će sve ostale države slobodno i fer moći da koriste moreuz", poručio je Tramp.

Mešanjem u Ormuski moreuz, SAD su „ozbiljno ugrozile bezbednost globalnih zaliha nafte i gasa“, saopšteno je iz iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC).

„Još više ćemo ih poniziti i dovešćemo ih do očaja u njihovim novim aktima agresije“, prenela je njihovo saopštenje novinska agencija Tasnim.

Iranci su poručili da neće dozvoliti SAD da se „mešaju u upravljanje“ ključnom plovnom rutom.

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Nova Trampova pretnja

Posle obrta u vezi sa Ormuskim moreuzom, Tramp je potom izneo novu pretnju - da će sledeće nedelje napasti iranske mostove i elektrane ako se Teheran ne vrati pregovorima.

Trampova pretnja u razgovoru za Foks njuz, objavljena je četvrtog dana obnovljenog sukoba SAD i Irana.

„Sledeće nedelje će im biti jako loše“, rekao je Tramp.

„Uništićemo sve njihove elektrane. Uništićemo sve njihove mostove, osim ako ne sedu za pregovarački sto i ne pregovaraju“, glasi nova poruka šefa Bele kuće.

Reuters

Svim ovim izjavama i pretnjama prethodili su novi talasi međusobnih napada SAD i Irana, a okidač je bio udar na naftne tankere u Ormuskom moreuzu.

Time je prekinut sporazum o primirju potpisan 18. juna 2026.

Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza i saveznika u regionu, a Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Katar, Kuvajt i Bahrein su uzvratili na iranske rakete i dronove.

„Era jednostranih sporazuma je završena“, napisao je Muhamed Bager Galibaf, glavni pregovarač Irana sa SAD-om na društvenoj mreži Iksu.

„Rekli smo vam: 'Držite reč ili platite cenu. Realnost kuca", upozorio je.

SAD su potom pokrenule seriju novih udara pošto je Iran gađao krstarećom raketom brod koji je pokušavao da plovi neodobrenom rutom.

Brod koji je gađala iranska garda je ignorisao ponovljena uputstva, te je „pogođen upozoravajućim hicima i zaustavljen", prenela je državna novinska agencija saopštenje IRGC-a.

Upozorili su da će na svaku američku „agresiju“ kao rezultat zatvaranja odgovoriti „ozbiljno“ i ciljati nove baze u regionu.

Kroz Ormuski moreuz prolazi petina celokupne svetske nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Prethodno je već zabeležen „dramatičan pad broja brodova" koji prolaze kroz ovu važnu plovnu tačku, a došlo je i do skoka cena nafte.

Tramp na nišanu Irana?

Zatvaranje Ormuskog moreuza usledilo je posle poziva na osvetu koji je uputio iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei.

Osveta je „volja nacije“, poručio je u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji, prvi put otkako je preuzeo vođstvo, posle smrti oca Alija Hamneija.

„Zavetujemo se da ćemo osvetiti krv mučenog vođe i svih mučenika ova dva rata od kriminalnih i osramoćenih ubica.

„Stvar ne zavisi od mog ličnog postojanja niti od postojanja drugih zvaničnika. Bez obzira da li smo prisutni ili ne, do nje će doći", citirala ga je državna televizija.

Njegov otac je ubijen u vazdušnom napadu 28. februara, prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana.

Sahranjen je u rodnom gradu Mešhedu 10. jula.

Mnogi Iranci su tokom njegove sahrane prethodnih dana nosili transparente kojima se poziva na ubistvo američkog predsednika.

Tramp je 11. jula upozorio da bi svaki takav plan prouzrokovao da SAD „desetkuju i unište sva područja“ Irana kao vid odgovora.

Volstrit džornal i drugi američki mediji su prethodno objavili da je Izrael podelio obaveštajne podatke sa Vašingtonom da je Iran nedavno osmislio plan za atentat na američkog predsednika.

Tramp je negirao da je Teheran napravio novi plan ili da je Izrael izvor bilo kakvih obaveštajnih podataka.

„Već dugo vremena sam broj jedan (na iranskoj listi za ubistvo)", tvrdio je Tramp u intervjuu Njujork postu.

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(BBC News, 07.15.2026)