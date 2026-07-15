Slučaj nadstrešnica: Treći put ukinuta beogradska optužnica

BBC News pre 21 minuta

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Dvadeset meseci posle tragedije u Novom Sadu, nekoliko postupaka, istraga, protesta sa zahtevima da se kazne odgovorni, izgleda da su se stvorili uslovi za početak bar jednog suđenja, dok je jedna od dve optužnice treći put oborena.

Apelacioni sud u Beogradu treći put je ukinuo optužnicu, uvaživši žalbe odbrane, dok je Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu novosadskog Višeg javnog tužilaštva protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i Jelene Tanasković, bivše direktorke Infrastukture Železnica Srbije.

Oni su optuženi za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti, za šta je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora.

Sud je potvrdio i optužnicu protiv troje inženjera - Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića.

Optuženi su za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, za koje je takođe zaprećena kazna do 12 godina zatvora.

Time je Apelacioni oborio odluku novosadskog Višeg suda koji je krajem 2025. odbacio ovaj deo optužnice u slučaju nadstrešnice u Novom Sadu.

Vesiću je potom produžen i kućni pritvor.

ponovo vraćen u status okrivljenog uz produženu meru kućnog pritvora.

Usled pada tek rekonstruisane nadstrešnice novosadske železničke stanice 1. novembra 2024. stradalo je 16 ljudi, a jedna devojka teško povređena.

Dan kasnije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinatima da je odluka Apelacionog suda u Novom Sadu doneta iz „čiste bahatosti i bez ikakve argumentacije".

To nije jedini postupak koji se vodi zbog tragedije u Novom Sadu.

Viši sud u Beogradu je potvrdio optužnicu beogradskog tužilaštva, ali je odbrana uložila žalbu i Apelacioni sud je slučaj vratio nižem sudu na ponovno odlučivanje.

Viši sud ju je ponovo potvrdio 31. oktobra 2025, dan uoči godišnjice tragedije.

Nekoliko meseci kasnije, Apelacioni sud u Beogradu ju je opet odbacio i naložio da se o njoj ponovo odlučuje.

Ali ju je i treći put ukinuo, uvaživši žalbe odbrane.

Vratio Višem sudu u Beogradu da opet odlučuje, a koji je optužnicu potvrdio u aprilu 2026, piše istraživački portak KRIK.

Reč je o optužnici Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, podignutoj 4. marta 2025. godine.

Istragu vodi i Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), ali optužnicu još nije podiglo.

Detaljnije o ovim postupcima pročitajte ovde.

Novosadski postupak

Viši sud u Novom Sadu je krajem 2025. samo potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora Infrastrukture Železnica Srbije Nebojše Šurlana, kao i nekoliko ljudi odgovornih za projektovanje i izvođenje radova - Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Na teret im se stavlja krivično delo protiv opšte sigurnosti, u vezi sa krivičnim delom nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova.

Njihovi advokati su uložili žalbu, ali ju je Apelaciono sud u junu 2026. odbacio kao neosnovane, saopšteno je mesec dana kasnije iz ove institucije.

Sud je odbacio optužnice protiv Vesića, Dimoski, Tanasković, kao i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, optuženih za nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Vesiću je Viši sud 18. septembra 2025. odredio tromesečni kućni pritvor, koji mu je potom ukinut krajem januara 2026.

Bivši ministar građevinarstva i član vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) je 17. novembra saslušan u TOK-u po optužbama za korupciju.

Saslušan je u svojstvu osumnjičenog, izneo je odbranu, ali je odbio da odgovara na bilo koje pitanje tužilaca, rečeno je tada iz tužilaštva za BBC na srpskom.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.15.2026)