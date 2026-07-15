Jovanović: Opozicioni kandidat za predsednika iza koga svi mogu da stanu važniji od kandidata vlasti
Prema njegovim rečima, neki opozicioni akteri nažalost drugačije gledaju na tu stvar.
"To ne smatram preterano odgovornim ponašanjem, ali na to već ne mogu da utičem", dodao je Jovanović.
Danas piše da se, nakon najvljene ostavke aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića, spekuliše da bi kandidati vlasti mogli biti predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, pa i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ali lider Novog DSS-a za taj list navodi da uopšte ne razmišlja o kandidatu režima, jer je to "njihova stvar".
Vučić je najavio da bi uskoro mogao da podnese ostavku kako bi mogli da budu održani novi predsednički i parlamentarni izbori, najavljujući da će prvo biti održani parlamentarni, kao i da bi on mogao da bude kandidat za premijera, jer nema pravo na treći predsednički mandat.
(Beta, 15.07.2026)