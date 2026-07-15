Peter Sijarto postao direktor u kineskoj kompaniji za proizvodnju električnih automobila

Beta pre 56 minuta

Bivši ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto podneo je ostavku na mesto poslanika u parlamentu i preuzeo funkciju izvršnog direktora u kineskoj kompaniji BYD koja proizvodi električne automobile.

Sijarto, koji je skoro 12 godina bio šef mađarske diplomatije u vladama bivšeg premijera Viktora Orbana, naveo je da je prihvatio "izuzetno prestižnu ponudu" najvećeg svetskog proizvođača električnih vozila.

"Od danas ću obavljati funkciju izvršnog direktora zaduženog za spoljne odnose kompanije i razvoj novih poslovnih oblasti", napisao je Sijarto na Fejsbuku.

Dok je bio ministar spoljnih poslova i trgovine, Sijarto je zagovarao kineske investicije u Mađarskoj, a 2023. godine je rekao da će BYD izgraditi svoju prvu evropsku fabriku u Mađarskoj.

(Beta, 15.07.2026)