Srpski nacionalni forum ocenio izjavu ministarke Paunović kao štetnu

Beta pre 1 sat

Srpski nacionalni forum iz Gračanice saopštio je da je izjava ministarke Snežane Paunović neodgovorna i da je tako kad se na odgovorne državne funkcije postave nezrele i nedorasle ličnosti.

"Posle svih šteta koje je ova vlast, čiji je saučesnik i SPS, učinila svojom politikom Srbiji i srpskom narodu, posebne kosovsko-metohijskim Srbima, ovo je, ne po prvi put, 'so na ranu' ostatku unesrećenog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji", naveli su u saopštenju.

Dodali su da je ova izjava štetna skoro na nivou poteza učinjenog septembra 2023. u Banjskoj,kada je Milan Radoičić trebalo da postane "kosovski junak", a sada bi i ministarka Paunović trebalo da postane "kosovska heroina", a albanski ekstremisti da imaju "pokriće" da nastave svoje višegodišnje proterivanje kosovsko-metohijskih Srba.

"Paradoks je da se, oni koji su potpisali Briselskim sporazum i njegovom sprovođenjem iselili poslednjih 14 godina preko 50 hiljada Srba, delujući godinama permanentno u neformalnoj koaliciji sa Tačijem i Kurtijem, danas kaju što nisu etnički očistili Albance sa Kosova i Metohije devedesetih godina. Time ustvari potvrđuju argumente i opravdavaju NATO intervenciju 1999. godine, čiji je izgovor bio baš ono za čime ministarka Paunović žali", navedeno je u saopštenju.

(Beta, 15.07.2026)