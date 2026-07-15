Vučić: Izjava ministarke Paunović ne odražava moju volju, niti politiku Srbije

Beta pre 48 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović, ne odražava njegovu volju niti volju Vlade Srbije i da je politika države dijalog, a nikad etnička čišćenja.

"Neoprezno i nedovoljno odgovorno. Ne sme da se izlazi sa takvim izjavama u javnost i to nije politika, ni moja, niti vlade Srbije, naše je da to jasno kažemo", izjavio je Vučić novinarima u Kijevu, gde prisustvuje Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da bi, da je bila "na mestu Slobodana Miloševića 1998. godine etnički očistila Kosovo".

Kosovske vlasti su trajno zabranile ulazak Paunović na Kosovo, a proglašena je i personom non grata, odluku je doneo kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja.

(Beta, 15.07.2026)

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