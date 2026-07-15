Naplata grejanja po potrošnji postepeno će se uvoditi

Cilj pravedniji obračun troškova

Direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna, ali i da je finansijska situacija u toplanama najteža do sada. On je za RTS kazao da je naplata grejanja po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova, prenosi Beta. “Efikasniji objekti dobijaće nešto niže račune od proseka, dok će