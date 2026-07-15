Kamčatku pogodilo više zemljotresa: Najsnažniji 5.1 stepen Rihtera

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na cunami Očevici su za EMSC izjavili da se "potres nije osetio snažno" u pogođenim oblastima Zemljotres jačine 5.1 stepen pogodio je danas poluostrvo Kamčatku, na dalekom istoku Rusije, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 65 kilometara, udaljen 195 od Petropavlovska Kamčatskog. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se nije osetio snažno. Nakon glavnog potresa, usledila su i dva slabijeg intenziteta, od 4.9 i 4.7 stepeni. (Tanjug)