Nemanja je opasan virus dobio sa 6 meseci, oporavio se, ali 3 godine kasnije kreću zastrašujući simptomi: Majka objasnila kroz kakav pakao su prošli zbog malih boginja

Građani u anketama najčešće izražavaju sigurnost ako su vakcinisani, ali i zabrinutost zbog mogućih epidemija.

Posledice malih boginja mogu biti vrlo teške, naročito kod dece koja nisu mogla da prime vakcinu na vreme. Broj obolelih od malih boginja u regionu raste, a epidemiolozi upozoravaju da ni Srbija nije van opasnosti. Male boginje su bolest koja spada u najzaraznije infektivne bolesti, a za sticanje imuniteta potrebna je vakcina. Bolest za koju se verovalo da pripada prošlosti ponovo je među nama. Morbile, ili male boginje, nekada gotovo iskorenjene zahvaljujući