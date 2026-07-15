Nemanja je opasan virus dobio sa 6 meseci, oporavio se, ali 3 godine kasnije kreću zastrašujući simptomi: Majka objasnila kroz kakav pakao su prošli zbog malih boginja

Blic pre 10 minuta
Nemanja je opasan virus dobio sa 6 meseci, oporavio se, ali 3 godine kasnije kreću zastrašujući simptomi: Majka objasnila kroz…

Građani u anketama najčešće izražavaju sigurnost ako su vakcinisani, ali i zabrinutost zbog mogućih epidemija.

Posledice malih boginja mogu biti vrlo teške, naročito kod dece koja nisu mogla da prime vakcinu na vreme. Broj obolelih od malih boginja u regionu raste, a epidemiolozi upozoravaju da ni Srbija nije van opasnosti. Male boginje su bolest koja spada u najzaraznije infektivne bolesti, a za sticanje imuniteta potrebna je vakcina. Bolest za koju se verovalo da pripada prošlosti ponovo je među nama. Morbile, ili male boginje, nekada gotovo iskorenjene zahvaljujući
Otvori na blic.rs

Vakcina »

Afrička kuga svinja u Srbiji: Šta je obaveza države, a za šta su odgovorni vlasnici gazdinstava

Afrička kuga svinja u Srbiji: Šta je obaveza države, a za šta su odgovorni vlasnici gazdinstava

Newsmax Balkans pre 10 sati
SZO saopštila da ima manje od polovine sredstava potrebnih za borbu protiv ebole u Kongu

SZO saopštila da ima manje od polovine sredstava potrebnih za borbu protiv ebole u Kongu

Insajder pre 14 sati
SZO ima samo 40% novca za borbu protiv ebole u DR Kongu! Pozivaju donatore u pomoć u suzbijanju epidemije bolesti za koju nema…

SZO ima samo 40% novca za borbu protiv ebole u DR Kongu! Pozivaju donatore u pomoć u suzbijanju epidemije bolesti za koju nema leka ni vakcine (foto)

Kurir pre 14 sati
SZO saopštila da ima manje od polovine sredstava potrebnih za borbu protiv ebole u Kongu

SZO saopštila da ima manje od polovine sredstava potrebnih za borbu protiv ebole u Kongu

N1 Info pre 15 sati
Sjajna vest za čovečanstvo! Počelo testiranje vakcine protiv smrtonosnog virusa, evo u kojoj je fazi.

Sjajna vest za čovečanstvo! Počelo testiranje vakcine protiv smrtonosnog virusa, evo u kojoj je fazi.

Telegraf pre 1 dan
Srpski lekari uključeni u razvijanje nove terapije protiv raka: "Personalizovana vakcina može biti revolucionarna"

Srpski lekari uključeni u razvijanje nove terapije protiv raka: "Personalizovana vakcina može biti revolucionarna"

Euronews pre 1 dan
Pacijent zaražen ebolom stigao u Nemačku: Inficiran sojem za koji ne postoje ni vakcina ni terapija

Pacijent zaražen ebolom stigao u Nemačku: Inficiran sojem za koji ne postoje ni vakcina ni terapija

Telegraf pre 1 dan
Vakcina »

Ključne reči

Vakcina

Društvo, najnovije vesti »

Zoran Predin: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Zoran Predin: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 10 minuta
Domaćini naših ljetovanja

Domaćini naših ljetovanja

Velike priče pre 5 minuta
Nemanja je opasan virus dobio sa 6 meseci, oporavio se, ali 3 godine kasnije kreću zastrašujući simptomi: Majka objasnila kroz…

Nemanja je opasan virus dobio sa 6 meseci, oporavio se, ali 3 godine kasnije kreću zastrašujući simptomi: Majka objasnila kroz kakav pakao su prošli zbog malih boginja

Blic pre 10 minuta
Toplotni talas donosi rast temperature: Mogući i pljuskovi sa grmljavinom

Toplotni talas donosi rast temperature: Mogući i pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 25 minuta
Danas tropski toplo, pljuskovi sa grmljavinom već od jutra stižu u ove delove Srbije: temperatura do 35 °C

Danas tropski toplo, pljuskovi sa grmljavinom već od jutra stižu u ove delove Srbije: temperatura do 35 °C

Telegraf pre 5 minuta