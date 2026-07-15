Putnici ovde čekaju 20 minuta da pređu granicu! Oglasio se AMSS, evo na kojim prelazima su najveće gužve

Blic pre 54 minuta
Putnici ovde čekaju 20 minuta da pređu granicu! Oglasio se AMSS, evo na kojim prelazima su najveće gužve

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila Nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja, saopštio je AMSS.

Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Preševo čekaju 20 minuta na izlaz. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz, na Kelebiji i Batrovcima četiri sata, a na Horgošu dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). (Tanjug)
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