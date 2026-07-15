Serija nesreća tokom noći u Beogradu Tri osobe povređene, Hitna nije stala! Evo koji građani su još tražili pomoć

Od ukupnih intervencija, 15 je bilo na javnim mestima Najveći broj poziva za pomoć dolazio je od hroničnih bolesnika Tri osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile u toku noći, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 113 intervencija, a od njih je 15 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici. (Tanjug)