Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua. Pokrenuta procedura za izdavanje crvene poternice

Netanjahu je optužen za zločine protiv čovečnosti, genocid i druga teška krivična dela Suđenje će se nastaviti pred 11.

Višim krivičnim sudom, a pravne i diplomatske procedure su već u toku Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile "Sumud" koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Sudsko veće 11. Višeg krivičnog suda u Istanbulu donelo je odluku i da se za Netanjahua pokrene procedura za izdavanje crvene