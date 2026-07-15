Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua. Pokrenuta procedura za izdavanje crvene poternice

Blic pre 2 sata
Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua. Pokrenuta procedura za izdavanje crvene poternice

Netanjahu je optužen za zločine protiv čovečnosti, genocid i druga teška krivična dela Suđenje će se nastaviti pred 11.

Višim krivičnim sudom, a pravne i diplomatske procedure su već u toku Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile "Sumud" koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Sudsko veće 11. Višeg krivičnog suda u Istanbulu donelo je odluku i da se za Netanjahua pokrene procedura za izdavanje crvene
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