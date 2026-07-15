Vučić otkrio detalje razgovora sa Zelenskim: Dvojica lidera za stolom u Kijevu: "Spremni smo za susrete na najvišem nivou" (foto)

Blic pre 5 sati
Vučić otkrio detalje razgovora sa Zelenskim: Dvojica lidera za stolom u Kijevu: "Spremni smo za susrete na najvišem nivou"…

Vučić je pozvao Zelenskog da poseti Beograd i dogovorena je intenzivnija bilateralna saradnja i češći susreti na visokom nivou.

Razgovarali su o inicijativama za regionalno povezivanje i uzajamnoj podršci na evropskom putu obe zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su on i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom razgovora međusobno izrazili zahvalnost za podršku teritorijalnom integritetu, ali i da su razgovarali i o drugim važnim temama, kao i da je pozvao Zelenskog da poseti Beograd. "Sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim razgovarao sam o odnosima
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