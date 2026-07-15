Uspon data centara diktira novu energetsku strategiju i u Srbiji

Bloomberg Adria pre 57 minuta  |  Ana Ristović
Uspon data centara diktira novu energetsku strategiju i u Srbiji

Brzi razvoj veštačke inteligencije (engl. artificial intelligence - AI) i digitalne infrastrukture stavio je energetski sektor pred verovatno najveći ispit u ovom veku dosad.

Dok se računarski kapaciteti umnožavaju brzinom svetlosti, elektroenergetski sistemi širom sveta primorani su da ubrzano traže nova rešenja kako bi odgovorili na masovnu potrošnju struje. Srbija trenutno ima stabilnu digitalnu osnovu sa 13 operativnih data centara, gde ključnu ulogu igraju državni kapaciteti uz stabilnu podršku komercijalnih provajdera, kaže v. d. direktora preduzeća Nuklearni objekti Srbije Dalibor Arbutina. Državni data centri u Beogradu i
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