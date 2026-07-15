Dan žalosti u Nišu: Grad obećao „svu potrebnu pomoć“ za povratak povređenih u nesreći u Crnoj Gori, prva Nišlijka stigla sanitetom koji su platile komšije

U Nišu je Dan žalosti zbog pogibije Nišlijke J. S. (21) u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 12. jula u Crnoj Gori. Prema odluci Gradskog veća, danas, 15. jula, zastave u gradu su spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi su odloženi. U ovoj nesreći, koja se dogodila na magistralnom putu Kotor- Nikšić, u mestu Lipci, kada se prevrnuo mini-bus sa državljanima Srbije koji su se vraćali sa putovanja u manastir Ostrog, teže i lakše je