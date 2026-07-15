Ministarki Snežani Paunović zbog kontroverzne izjave trajno zabranjen ulazak na Kosovo

Kosovo je proglasilo ministarku državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežanu Paunović personom non grata i trajno joj je zabranjen ulazak ili tranzit preko Kosova, izjavio je danas vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svečlja, prenosi Koha.

Odluka je doneta zbog toga što je Paunović izjavila da bi „da je bila na mestu Slobodana Miloševića etnički očistila Kosovo 1998. godine“. Svečlja je ocenio da je jezik koji koristi Paunović nastavak državne politike koja je decenijama proizvodila nasilje, zločine i pokušaje eliminacije Albanaca sa njihovih zemalja i dodao da takav jezik treba najoštrije da osude sve države. „Kao ministar unutrašnjih poslova Republike Kosovo danas sam doneo odluku da Snežanu