SAD ponovo uvele blokadu iranskih luka, nove provokacije sa obe strane

Vojska Sjedinjenih Američkih Država (SAD) rano jutros je ponovo uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali da prođu kroz Ormuski moreuz, što je izazvalo novi talas gađanja.

Sukob se ponovo zaoštrio u poslednjih nekoliko dana, čime se nestabilni dogovori o primirju dodatno narušavaju. SAD su prvobitno uvele blokadu sredinom aprila, a zatim je ukinule sredinom juna, dan nakon potpisivanja privremenog sporazuma kojim je predviđen rok od 60 dana za pregovore o pitanjima poput iranskog nuklearnog programa, koji su zastali usled intenziviranja sukoba oko Ormuskog moreuza. Iranska paravojna Revolucionarna garda zapretila je danas da će