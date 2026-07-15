„Super utorak“ za Srbiju nije bio super, kada je reč o EU integracijama: Nije iznenađenje, kaže Marko Savković

Evroska komesarka Marta Kos izjavila je da je danas “Super utorak” za proširenje Evropske unije, zbog pristupnih konferencija sa četiri zemlje kandidata u istom danu.

To što među tim zemljama nema Srbije, nije iznenađenje, kaže za N1 Marko Savković iz ISAC fonda, ističući da je za one koji prate evropske integracije ovo jedan tužan i razočaravajući dan. Ukrajina i Moldavija danas otvaraju Klaster 6 „koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, gde su argumenti za njihovo članstvo u EU posebno snažni“. Albanija zatvara svoja prva poglavlja, dok je Crna Gora čvrsto u završnoj fazi formalnih pregovora, nakon što je zatvorila