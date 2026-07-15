Velika Britanija i EU potpisali sporazum o Gibraltaru

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Velika Britanija i EU potpisali sporazum o Gibraltaru

Velika Britanija i Evropska unija danas su potpisali sporazum o statusu Gibraltara, čiji je cilj olakšavanje prelaska granica i okončanje višedecenijske političke neizvesnosti oko te britanske prekomorske teritorije.

Sporazum su u Briselu potpisali evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, britanski ministar za Evropu Stiven Douti, španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares Bueno i premijer Gibraltara Fabijan Pikardo, prenosi Frans 24. Od sutra će stanovnici Gibraltara prelaziti u Španiju i španski državljani na teritoriju Gibraltara bez pasoša. Sporazum između Londona i Brisela postignut je pre godinu dana nakon višegodišnjih pregovora, a danas je formalizovan, s
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

EU i Velika Britanija potpisale sporazum o Gibraltaru, počinje uklanjanje ograde na granici sa Španijom

EU i Velika Britanija potpisale sporazum o Gibraltaru, počinje uklanjanje ograde na granici sa Španijom

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEUVelika BritanijaLondonŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Rama: Potrebna saradnja Srbije i Albanije

Rama: Potrebna saradnja Srbije i Albanije

Politika pre 1 sat
Brat premijera Španije proglašen krivim: Evo koja mu je kazna izrečena zbog nepotizma i administrativnog prekršaja!

Brat premijera Španije proglašen krivim: Evo koja mu je kazna izrečena zbog nepotizma i administrativnog prekršaja!

Kurir pre 2 sata
SAD podržavajau reizgradnju naftovoda između Iraka i Sirije

SAD podržavajau reizgradnju naftovoda između Iraka i Sirije

Politika pre 2 sata
Pozvao sam Halanda na večeru, ali je ignorisao moju poruku

Pozvao sam Halanda na večeru, ali je ignorisao moju poruku

Politika pre 2 sata
Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, procedura za crvenu poternicu

Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, procedura za crvenu poternicu

Politika pre 2 sata