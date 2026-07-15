Velika Britanija i EU potpisali sporazum o Gibraltaru

Velika Britanija i Evropska unija danas su potpisali sporazum o statusu Gibraltara, čiji je cilj olakšavanje prelaska granica i okončanje višedecenijske političke neizvesnosti oko te britanske prekomorske teritorije.

Sporazum su u Briselu potpisali evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič, britanski ministar za Evropu Stiven Douti, španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares Bueno i premijer Gibraltara Fabijan Pikardo, prenosi Frans 24. Od sutra će stanovnici Gibraltara prelaziti u Španiju i španski državljani na teritoriju Gibraltara bez pasoša. Sporazum između Londona i Brisela postignut je pre godinu dana nakon višegodišnjih pregovora, a danas je formalizovan, s