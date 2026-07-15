Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom dana mogući pljuskovi

Danas pre 4 sati  |  Beta
Vreme danas pretežno sunčano i toplo, tokom dana mogući pljuskovi

U Srbiji će vreme danas biti pretežno sunčano i toplo, uz naoblačenje tokom dana i kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 22, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu vreme danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne će doći do naoblačenja, a ponegde u gradu ili okolini moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i promenljiv. Jutarnja temperatura kretaće se od 20 do 22, a najviša dnevna biće oko 33 stepena.
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